Innerkoreanisches Nordkorea warnt vor "schärfster Reaktion" auf militärische Bestrebungen

Nordkorea hat vor der "schärfsten Reaktion" auf militärische Bestrebungen gewarnt.



Demnach würde nach dem Prinzip "Atomwaffen für Atomwaffen" und "Konfrontation auf allen Ebenen für Konfrontation auf allen Ebenen" vorgegangen, zitierten nordkoreanische Medien am Donnerstag einen namentlich nicht genannten Sprecher.



Dieser reagierte damit auf Bemerkungen des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin bei dessen Besuch in Seoul, dass eine höhere Anzahl strategischer Waffensysteme auf der koreanischen Halbinsel stationiert würde.



Nordkorea verfüge über Strategien, um auf jede kurz- oder langfristige militärische Herausforderung durch die USA und ihre Gefolgsleute reagieren zu können. Mit möglichen Bedrohungen in Gegenwart und Zukunft werde mittels überwältigenden atomaren Kapazitäten umgegangen, hieß es weiter.



Südkorea und die USA hatten wenige Stunden zuvor Luftmanöver über Südkoreas westlichem Gewässer durchgeführt. Dabei kamen strategische Bomber vom Typ B-1B sowie Tarnkappenjets der Typen F-22 und F-35B der US-Luftwaffe zum Einsatz.