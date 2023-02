UN-Chef: Nordkoreanischer Atomtest würde Weltfrieden entscheidenden Schlag versetzen

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich besorgt über einen möglichen nordkoreanischen Atomtest geäußert.Ein nordkoreanischer Atomtest würde dem Weltfrieden einen entscheidenden Schlag versetzen, sagte er laut dem südkoreanischen Außenminister Park Jin bei einem Treffen der beiden am Mittwoch (Ortszeit) am UN-Hauptquartier in New York.Wie Park nach dem Treffen Reportern mitteilte, habe Guterres seine volle Unterstützung für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Erreichung eines nachhaltigen Friedens auf der koreanischen Halbinsel geäußert.Vor dem Gespräch mit dem UN-Chef tauschte sich Park mit den Botschaftern von Mitgliedsländern des UN-Sicherheitsrats über Fragen in Bezug auf die koreanische Halbinsel aus.Bei einer Mittagsrunde, zu der die Botschafter eingeladen wurden, erläuterte Park das Konzept der Yoon Suk-Yeol-Regierung für die Entwicklung Südkoreas zu einem globalen Schlüsselstaat (global pivotal state: GPS). Er teilte Südkoreas Willen mit, zur globalen Freiheit sowie Frieden und Wohlstand aktiv beizutragen.Der Minister bat zudem um die Unterstützung der Ratsmitglieder für die Aufnahme Südkoreas in den Sicherheitsrat. Sollte Südkorea als nichtständiges Mitglied für die Jahre 2024 und 2025 gewählt werden, werde das Land in dem Gremium eine konstruktive Rolle spielen, sagte er.