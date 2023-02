Samsung Electronics präsentiert Galaxy S23-Serie

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat neue Smartphones der Galaxy S23-Serie präsentiert.Der koreanische Konzern stellte bei einer Veranstaltung am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco das Galaxy S23, S23+ und das Ultra vor. Das Unpacked-Event fand erstmals seit drei Jahren offline statt.Die S23-Serie verfügt über eine bessere Kameraleistung als die Vorgängermodelle. Die Modelle sind auf der Vorderseite mit einer Dual Pixel-Kamera mit einer Auflösung von zwölf Millionen Pixeln ausgestattet. Mit der neuen Serie sollen bessere Porträtaufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen möglich sein. Dies sei einer Funktion zu verdanken, nach der die Entfernung zwischen Kamera und Objekt besser erkannt und Objekt und Hintergrund genauer voneinander unterschieden werden können.Die rückwärtige Kamera des S23 und S23+ bietet eine Auflösung von 50 Millionen Pixeln. Das Ultra ist mit einem Imagesensor mit 200 Millionen Pixeln Auflösung und einer verbesserten Blende ausgestattet.Die weltweite Auslieferung der S23-Serie beginnt am 17. Februar. In Südkorea ist der Vorverkauf im Zeitraum 7. bis 13. Februar geplant.