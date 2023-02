Yoon fordert größere Bemühungen für einheimische Halbleiterindustrie

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts der schwierigen Lage in der Halbleiterbranche größere Bemühungen um die einheimische Produktion von Materialien, Teilen und Ausrüstung gefordert.Auch rief er zu einem proaktiven Vorgehen gegen den Nachfragerückgang angesichts der Rezession auf.Entsprechendes äußerte Yoon am Mittwoch bei einer Unterzeichnungszeremonie für Investitionen beim Hersteller von Halbleitermaterialien, SK Siltron, in Gumi in der Provinz Nord-Gyeongsang.Die Halbleiterindustrie sei eine Stütze der Wirtschaft, die einen Anteil von 20 Prozent an Südkoreas Ausfuhren habe, und ein Vermögen für die Sicherheit des Landes. Sie sei jedoch mit ungünstigen Bedingungen konfrontiert, sagte Yoon.Konkurrenzländer mobilisierten alle möglichen Mittel, darunter Exportrestriktionen, Subventionen und Steuergutschriften, was eine Bedrohung für die koreanische Halbleiterindustrie darstelle. Die Regierung und Unternehmen müssten und wollten ihre Kräfte bündeln und die Probleme überwinden, sagte er.