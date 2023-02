Internationales IMO verurteilte Nordkoreas unangekündigte Raketenstarts

Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat Ende letzten Jahres Nordkoreas unangekündigte Raketenstarts als Bedrohung für die maritime Sicherheit verurteilt.



Das wurde erst jetzt bekannt gemacht.



Die IMO habe bei der 128. Sitzung ihres Rats im Dezember ein Rundschreiben zur Verurteilung von Nordkoreas wiederholten und unangekündigten Raketenstarts angenommen, berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Donnerstag.



Es sei beachtet worden, dass viele Mitgliedsländer die jüngsten Abschüsse ballistischer Raketen durch Nordkorea verurteilt und große Besorgnis darüber geäußert hätten, heißt es demnach in dem Rundschreiben weiter.



Die Mitteilung der Regierungen Südkoreas, Japans und der Vereinigten Staaten, dass Nordkoreas Starts ballistischer Raketen einen Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine Bedrohung für die internationale Gemeinschaft darstellten, sei zur Kenntnis genommen worden, hieß es weiter.



Nach weiteren Angaben von VOA wurde Nordkorea in dem Schreiben dazu aufgefordert, den Verpflichtungen aus einschlägigen Abkommen und Resolutionen der IMO nachzukommen.