Taekwondo: Jugend-Weltmeisterschaft 2024 findet in Chuncheon statt

Photo : YONHAP News

Die Taekwondo-Weltmeisterschaft der Junioren 2024 findet im südkoreanischen Chuncheon statt.Der Weltverband World Taekwondo wählte auf einer außerordentlichen Sitzung seines Rats am Mittwoch in Bangkok die südkoreanische Stadt zum Austragungsort der Jugend-Weltmeisterschaft 2024.Chuncheon setzte sich gegen Sarajevo und Hongkong durch.Damit wird die Jugend-Weltmeisterschaft im Taekwondo erstmals seit der Veranstaltung 2004 in Suncheon wieder in Südkorea ausgerichtet.Der Weltverband beschloss außerdem, in Bezug auf die Teilnahme von Athleten aus Russland und Belarus an Wettbewerben mit dem Internationalen Olympischen Komitee Schritt zu halten. Das IOC hatte de facto den Weg dafür geebnet, dass Athleten aus Russland und Belarus trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris unter neutraler Flagge starten können.