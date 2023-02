Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul rückte um 0,78 Prozent vor.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.468,88 Zählern.Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, deren Chef Jerome Powell hatte gesagt, dass mehr Beweise für den Rückgang der Inflation gebraucht würden.Die koreanischen Aktien hätten Auftrieb wegen der Fed-Angabe bekommen, dass die US-Wirtschaft sich in Richtung einer niedrigeren Inflation bewege, wurde You Myeong-gan von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.