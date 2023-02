US-Außenministerium: Nordkorea sollte für Provokationen zur Rechenschaft gezogen werden

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat dazu aufgerufen, Nordkorea für seine Provokationen zur Rechenschaft zu ziehen.Damit solle die Weltgemeinschaft ein deutliches Zeichen setzen, dass fortgesetzte Feindseligkeiten Konsequenzen haben, sagte Amtssprecher Ned Price am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.Für den regionalen Frieden und die Sicherheit in der Welt sollte Nordkorea erkennen, dass Provokationen Kosten und Konsequenzen zur Folge haben.Die Botschaft der USA sei an alle Länder übermittelt worden, insbesondere die ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats, die verschiedenen Nordkorea-Resolutionen zugestimmt hätten. Alle Staaten trügen Verantwortung für die Umsetzung der Sanktionen, jedoch würden China und Russland diese nicht immer übernehmen, so der Sprecher weiter.Weiter betonte er, dass Washington gegenüber Pjöngjang deutlich gemacht habe, dass die USA zu Gesprächen über praktische Schritte in Richtung einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bereit seien.Nordkorea habe jedoch angedeutet, gegenwärtig nicht an Gesprächen interessiert zu sein, fuhrt der Sprecher fort.