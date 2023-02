Devisenreserven steigen dritten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Die Devisenreserven in Südkorea sind im Januar den dritten Monat in Folge gestiegen.Wie die Bank of Korea am Freitag mitteilte, erreichte der Gesamtwert der Fremdwährungsreserven in Südkorea 429,9 Milliarden Dollar, das waren 6,8 Milliarden Dollar mehr als im Vormonat.Die Bank of Korea nannte als Grund für den Zuwachs höhere Erträge durch Vermögensanlagen und einen gestiegenen Wert von Fremdwährungseinlagen bei Finanzinstituten.Südkorea hortete mit Stand Ende November den neuntgrößten Devisenschatz der Welt.