Vizeaußenminister unterbreitet gegenüber US-Vizesicherheitsberater Südkoreas Forderungen in Bezug auf IRA

Photo : YONHAP News

Der Zweite Vizeaußenminister Lee Do-hoon hat einen leitenden Beamten des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) der USA auf Südkoreas Forderungen in Bezug auf das Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) aufmerksam gemacht.Lee sei am Donnerstag in Seoul mit Mike Pyle, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater der USA für internationale Wirtschaft, zusammengekommen, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Beide hätten sich über wichtige bilaterale Wirtschaftsangelegenheiten, einschließlich des IRA und der Kooperation für die Lieferketten bei kritischen Mineralien, Halbleitern und Batterien, ausgetauscht.Lee betonte wiederholt Südkoreas Forderungen zur Behebung diskriminierender Elemente gegenüber südkoreanischen Unternehmen im Zusammenhang mit einer Anleitung des US-Finanzministeriums zum IRA. Er schlug vor, dass Südkorea und die USA weiter in engen Konsultationen stehen würden.Das US-Finanzministerium will im März eine vorläufige Anleitung zu kritischen Mineralien und Batterien in Bezug auf Steuergutschriften für Elektroautos nach dem Subventionsgesetz IRA vorlegen. Die südkoreanische Regierung will erreichen, dass in die Liste der Herkunftsländer kritischer Mineralien Staaten aufgenommen werden, aus denen koreanische Unternehmen Mineralien beschaffen.