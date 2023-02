Bericht: Mit Nordkorea verbundene Hackergruppen stahlen 2022 Kryptowährungen im Wert von 1,65 Milliarden Dollar

Photo : KBS News

Mit Nordkorea verbundene Hackergruppen wie die Lazarus Group haben laut einem Bericht letztes Jahr Kryptowährungen im Wert von 1,65 Milliarden Dollar bei Hacking-Angriffen gestohlen.Das entspreche etwa 43 Prozent der Diebstähle von Kryptowährungen weltweit im vergangenen Jahr, teilte das in New York ansässige Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht mit.Das Volumen hat sich verglichen mit 2021 fast verdreifacht und erreichte einen Rekordstand.Das Volumen der Krypto-Diebstähle von mit Nordkorea verbundenen Hackern stieg von lediglich 1,5 Millionen Dollar im Jahr 2016 drastisch auf 1,65 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.