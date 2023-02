Präsidialamt erwägt Klage wegen Behauptungen über Wahrsager

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt erwägt eine Klage wegen der Behauptung, dass ein Wahrsager in die Entscheidung für die Verlegung der Präsidentenresidenz involviert gewesen sei.Das teilte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes am Donnerstag der Nachrichtenagentur Yonhap mit.Der frühere Sprecher des Verteidigungsministeriums, Boo Seung-chan, hatte zuvor am Tag in einem Interview mit News Tomato gesagt, dass ein Wahrsager namens "Cheongong" und der Chef des Sicherheitsdienstes im Präsidialamt, Kim Yong-hyun, die offizielle Residenz des Generalstabschefs der Armee und das Büro in Seoul als Standort-Kandidaten besucht hätten.Dabei seien sie vom Generalstabschef der Armee, Nam Young-shin, begleitet worden. Er selbst habe von dem Besuch durch einen Hausmeister von Nams Residenz erfahren.Das Präsidialamt erwägt nun rechtliche Schritte gegen Boo und das Medium, weil dieses falsche Behauptungen verbreite. Kim habe bereits angegeben, dass er den Wahrsager niemals getroffen habe, hieß es aus dem Präsidialamt.