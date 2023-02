Regierung schätzt Corona-Lage trotz Mond-Neujahr und Wegfall der Maskenpflicht als stabil ein

Photo : YONHAP News

Die Corona-Lage in Südkorea ist nach Einschätzung der Regierung trotz der jüngsten Feiertage zum Mond-Neujahr und der Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen stabil.Vizegesundheitsminister Park Min-soo sagte am Freitag bei einem Regierungstreffen zu Covid-19, dass mit Stand 0 Uhr heute etwa 14.000 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die Zahl sei verglichen mit der Vorwoche um 53 Prozent geschrumpft.Die Zahl der neuen kritischen Fälle habe letzte Woche bei 308 gelegen, es sei drei Wochen in Folge abwärts gegangen. Die Bettenauslastung liege bei 17,6 Prozent. Es gebe ausreichende Kapazitäten, hieß es.Nach Behördenangaben beträgt die Reproduktionszahl 0,75 und liegt die vierte Woche in Folge unter eins.Park mahnte trotzdem zu weiterer Wachsamkeit. Die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation in dieser Woche, am internationalen Gesundheitsnotstand festzuhalten, bedeute, dass es noch nicht an der Zeit sei, in der Wachsamkeit nachzulassen, sagte er.