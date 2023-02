USA betonen defensiven Charakter der Militärübungen mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat Nordkoreas Kritik an den gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA zurückgewiesen.Man lehne die Vorstellung ab, dass gemeinsame Übungen der USA mit Partnern in der Region eine Art Provokation gegen Nordkorea darstellten, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats auf eine schriftliche Anfrage der Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag (Ortszeit). Diese gemeinsamen Übungen seien Routineübungen, die vollständig mit der früheren Praxis übereinstimmten.Der Sprecher fügte hinzu, die USA arbeiteten weiter eng mit ihren Verbündeten und Partnern zusammen, um Frieden und Stabilität in der Region zu gewährleisten.Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte unterdessen, dass die US-südkoreanischen Militärübungen seit langem anhielten, routinemäßig seien und einen rein defensiven Charakter hätten. Sie unterstützten die Sicherheit sowohl der USA als auch Südkoreas.Die Äußerungen erfolgten, nachdem ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag die Pläne für gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA sowie die Ergebnisse des jüngsten bilateralen Verteidigungsministertreffens kritisiert hatte.