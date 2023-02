Zehn Filme von Schauspielerin Yoon Jeong-hee sind auf YouTube zugänglich

Photo : YONHAP News

Zehn Filme der im Januar verstorbenen Schauspielerin Yoon Jeong-hee werden auf YouTube unentgeltlich zur Verfügung gestellt.Das Koreanische Filmarchiv (KOFA) gab am Freitag bekannt, auf seinem offiziellen YouTube-Kanal „Korean Classic Film“ die Abspielliste „Rest in Peace, Yoon Jeong-hee“ eingeführt zu haben, die Filme mit der Schauspielerin enthält.Auf dem von KOFA betriebenen YouTube-Kanal „Korean Classic Film“ sind etwa 200 klassische koreanische Filme zu sehen.Ab diesem Jahr bietet das Filmarchiv ein neues Programm „KOFA Cinema with Commentary“ an, bei dem Zuschauer begleitet von Erläuterungen des Filmkritikers Jung Sung-il klassische Filme ansehen können.