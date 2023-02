Internationales Texas erinnert mit Straße an Koreakriegsveteranen

Der US-Bundesstaat Texas hat anlässlich des 70. Jubiläums des US-koreanischen Bündnisses zum Gedenken an die Aufopferung der Koreakriegsveteranen einen Straßenabschnitt nach ihnen benannt.



Nach Angaben des südkoreanischen Generalkonsulats in Houston am Donnerstag bestimmte die Texas Legislature, das Parlament des Bundesstaats, einen Abschnitt des Highway 54 in der Nähe von El Paso zum „Korean War Veterans Memorial Highway“. Am Samstag werde das Straßenschild feierlich enthüllt.



Cesar Blanco, Mitglied des Senats von Texas, das einen Gesetzentwurf für die Bestimmung der Gedenkstraße eingereicht hatte, sagte, junge Helden im Koreakrieg hätten sich geopfert, um die Demokratie Südkoreas zu verteidigen. Man dürfe die Kriegsveteranen keinesfalls vergessen.