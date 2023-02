Seoul will Diskussionen über Anhebung der Altersgrenze für kostenlose U-Bahnfahrt einleiten

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden Diskussionen über die Anhebung der Altersgrenze für kostenlose Fahrten mit der U-Bahn ausgeweitet.Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon teilte heute die Absicht mit, an einer Änderung der Altersrichtlinie für die kostenlose U-Bahnfahrt zu arbeiten, zu der derzeit Menschen ab 65 Jahren berechtigt sind. Er werde sich alle Möglichkeiten offen halten und Diskussionen führen, schrieb er auf Facebook.In baldiger Zukunft würden die Senioren ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen, und Menschen könnten 100 Jahre alt werden. Man dürfe den Zukunftsgenerationen die schwere Last nicht aufbürden, sagte Oh.Oh schlug vor, dass das Finanzministerium Verluste aufgrund der Freifahrten ausgleichen werde. Er forderte auch, das System der Tarife der öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern.Der Bürgermeister von Daegu, Hong Joon-pyo, hatte zuvor am Donnerstag auf Facebook bekannt gegeben, dass eine Anhebung des Mindestalters für Freifahrten von derzeit 65 auf 70 Jahre überprüft werde.Der Fraktionschef der regierenden Partei Macht des Volks, Joo Ho-yong, teilte heute mit, dass die Partei (mit der Regierung) über eine eventuelle Anhebung der Altersgrenze für kostenlose Fahrten und die Teilung der Lasten wegen des Defizits diskutieren wolle.