Organisation für Menschen mit Behinderung will U-Bahn-Proteste vorerst einstellen

Eine Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung hat beschlossen, ihre Proteste in der U-Bahn bis 13. Februar auszusetzen.Die Entscheidung gab die Organisation Solidarity Against Disability Discrimination (SADD) auf einer Pressekonferenz am Freitag bekannt.Damit kam die Organisation dem Vorschlag einer Parlamentariergruppe und von Bürgerorganisationen nach, die Proteste auf Eis zu legen. Sie versprachen, sich aktiv für eine gesellschaftliche Lösung der Frage des Mobilitätsrechts der Menschen mit Behinderung einzusetzen.SADD hatte am Donnerstag mit Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon über das Mobilitätsrecht der Menschen mit Behinderung und die Deinstitutionalisierung diskutiert. Beide Seiten konnten jedoch ihre Meinungsunterschiede nicht abbauen.Oh sagte, Demonstrationen in Bezug auf die Deinstitutionalisierung seien akzeptabel, die Proteste in der U-Bahn sollten jedoch gestoppt werden.SADD-Chef Park Kyoung-seok wies darauf hin, dass sich die Stadt Seoul für Tode von Personen mit Behinderung an einem U-Bahnhof kein einziges Mal entschuldigt habe. Die Deinstitutionalisierung sei eine Empfehlung des UN-Ausschusses zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung.Die Organisation fordert unter anderem ein Budget für die Rechte der Menschen mit Behinderung.