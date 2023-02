Ein Vermisster nach Schiffsuntergang tot geborgen

Photo : YONHAP News

Nach dem Untergang eines Fischkutters vor der Südwestküste Südkoreas ist einer der neun Vermissten tot geborgen worden.Die Cheongbo war am Samstag gekentert, um 3.22 Uhr am Montag konnten Suchmannschaften einen Seemann in der Schiffskabine finden.Die Leiche muss nach Angaben der Küstenwache noch identifiziert werden.An Bord des 24-Tonnen-Fischfangschiffs waren 12 Seeleute, darunter drei Ausländer. Das Schiff war am Samstag gegen 23.19 Uhr 16,6 Kilometer vor der Insel Daebichi, südwestlich von Sinan in der Provinz Süd-Jeolla, gekentert.Drei Besatzungsmitglieder, zwei Südkoreaner und ein Indonesier, wurden von der Besatzung eines in der Nähe befindlichen Schiffs gerettet. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.