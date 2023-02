USA und Polen rufen Nordkorea, Iran und Belarus zu Einstellung von Unterstützung Russlands auf

Photo : YONHAP News

Die USA und Polen haben Nordkorea, Belarus und Iran aufgerufen, ihre Unterstützung für Russland einzustellen.Das gaben die beiden Länder nach ihrem 14. strategischen Dialog am Donnerstag in der polnischen Hauptstadt Warschau in einer Erklärung bekannt.Weiter heißt es in der Erklärung, dass Russlands Aggression gegen die Ukraine weiterhin ein strategisches Scheitern darstelle.Belarus, Nordkorea und Iran sollten Russland nicht länger unterstützen, China solle das falsche Narrativ des Kreml nicht verstärken, fordern die USA und Polen weiter.Um das Sanktionsregime gegen Russland zu stärken, wollten die USA und Polen rechtliche Schlupflöcher in dritten Staaten aufdecken. Auch Sanktionsverletzungen durch Nordkorea sollten beobachtet werden, hieß es weiter.