Großraum Seoul und Sejong City ergreifen Maßnahmen gegen Feinstaub

Photo : YONHAP News

Im Großraum Seoul und in der Stadt Sejong werden Maßnahmen gegen den Feinstaub ergriffen.Demnach werden Einrichtungen, die viel Feinstaub verursachen, von 6 bis 21 Uhr am Montag Beschränkungen hinsichtlich Betriebsstunden und Auslastung unterliegen.Auch auf den Baustellen soll weniger gearbeitet werden, darüber hinaus sollen weitere Maßnahmen gegen Feinstaub ergriffen werden, darunter die Verwendung von Staubschutzhüllen.In Seoul wird der Eisring vor dem Rathaus geschlossen bleiben, für Diesel-Fahrzeuge der Abgasklasse 5 werden Beschränkungen gelten.Das Umweltministerium hatte die Maßnahmen am Sonntag angekündigt, weil die Feinstaubwerte in den westlichen zentralen Gebieten als "schlecht" eingestuft wurden.Nach Angaben des Nationalen Instituts für Umweltforschung werden die Feinstaubwerte am Montag in der Hauptstadtregion, im Westen von Gangwon, in den Chungcheong-Provinzen, Gwangju, in der Provinz Nord-Jeolla und Daegu hoch sein. In allen anderen Gebieten sollen die Werte im "normalen" Bereich liegen.