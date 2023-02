TXT schafft als fünfte südkoreanische Popgruppe Sprung an die Spitze von Billboard 200

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Boygroup Tomorrow X Together oder TXT hat den Sprung an die Spitze der US-amerikanischen Billboard 200 Albumcharts geschafft.Das teilte das US-Musikmagazin, das die Rangliste erstellt, am Sonntag mit. Demnach stehe die fünfköpfige Gruppe mit 161.500 Album-equivalent unit der neuen Platte “The Name Chapter: Temptation” an der Spitze.Bislang konnten damit fünf südkoreanische Bands den Sprung an die Spitze dieser Hitparade schaffen. Zuvor war dies BTS, SuperM, Stray Kids und Blackpink gelungen.Big Hit Music, die Managementagentur von TXT und BTS, konnte als erste südkoreanische Plattenfirma mehr als eine Gruppe auf den Spitzenplatz bringen.Für die Kennzahl Album-equivalent unit werden CD-Verkäufe, Downloads und Streamings berücksichtigt.