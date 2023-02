Nationalversammlung hält Gedenkfeier zum 100. Tag der Itaewon-Katastrophe ab

Photo : YONHAP News

Zum 100. Tag nach dem tödlichen Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon hat eine Gedenkfeier auf Ebene der Nationalversammlung stattgefunden.Der parlamentarische Sonderausschuss zur Untersuchung der Itaewon-Katastrophe veranstaltete die Gedenkzeremonie am Sonntag am Sitz der Nationalversammlung in Seoul. Anwesend waren Hinterbliebene von Opfern und Überlebende, Händler in dem Ausgehviertel, die Führungen der Regierungspartei und des Oppositionslagers sowie Parlamentspräsident Kim Jin-pyo.Kim sagte in seiner Gedenkrede, die parlamentarische Untersuchung sei zwar abgeschlossen. Es könne jedoch keine Frist dafür geben, sich an die Katastrophe zu erinnern, die Verantwortung zu klären und Maßnahmen zur Verhinderung der Wiederholung ähnlicher Unglücke auszuarbeiten. Man wolle Kräfte bündeln, um institutionelle Probleme zu lösen, damit sich eine solche absurde Katastrophe keinesfalls wieder ereignen werde.Auf dem Programm standen Gedenkrituale der protestantischen und der katholischen Kirche, des Buddhismus und des Won-Buddhismus sowie eine Aufführung des 4.16-Chors, der aus Hinterbliebenen von Opfern des Untergangs der Fähre Sewol am 16. April 2014 besteht.