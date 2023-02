Ministerium: 2.000 ausländische Arbeitskräfte werden im Februar auf Werften eingesetzt

Photo : YONHAP News

In der Schiffbaubranche werden voraussichtlich noch im Februar etwa 2.000 ausländische Arbeitskräfte eingesetzt.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass es bis Ende Januar insgesamt 2.257 Empfehlungen für die Beschäftigung zur Ausstellung von E-7-Visa für qualifizierte ausländische Arbeitskräfte erteilt habe. Das Justizministerium habe die Visumsprüfungen in 1.798 Fällen beendet.Im Januar seien zudem die Visumsprüfungen für 1.047 Arbeitskräfte in der Schiffbaubranche, die keine Fachkräfte seien und ein E-9-Visum besäßen, abgeschlossen worden, hieß es.Das Industrieministerium hatte im vergangenen April beschlossen, 1.600 ausländische Arbeitskräfte, darunter Schweißer, einzuladen. Aufgrund verschiedener Verfahrensprobleme konnten in den folgenden acht Monaten lediglich 412 Ausländer nach Südkorea kommen und ihre Arbeit hier aufnehmen.Es gab Kritik, weil das administrative Verfahren vier Monate dauerte. Das Industrie- und das Justizministerium hatten daraufhin angekündigt, das Verfahren auf einen Monat zu verkürzen.