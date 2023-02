Außenminister: Seoul und Washington in Gesprächen über USA-Besuch Yoons

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA befinden sich laut dem südkoreanischen Außenminister in Gesprächen über einen USA-Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol.Es stehe jedoch noch nichts fest, sagte Außenminister Park Jin bei einem Treffen mit koreanischen Korrespondenten am Freitag in Washington nach dem Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken.Wie verlautete, wolle die Regierung noch im ersten Halbjahr, möglicherweise bereits im März oder April, eine USA-Reise Yoons zustande bringen.Park schloss inzwischen seinen USA-Besuch ab. Nach der Ankunft am 1. Februar hatte er New York und Washington besucht. Außer Blinken traf er dort auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres, den nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und führende Kongressmitglieder.