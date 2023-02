Energieinflation erreicht im Januar 25-Jahres-Hoch

Photo : YONHAP News

Die Strom- und Gaspreise sowie Heizkosten in Südkorea sind im Januar so kräftig gestiegen wie seit fast 25 Jahren nicht.Nach Angaben auf dem Statistikportal des Statistikamtes am Sonntag kletterte der Preisindex für Strom, Gas und andere Brennstoffe im Januar um 31,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 135,75.Das entspricht dem stärksten Anstieg seit April 1998. Damals war der Preisindex inmitten der Devisenkrise um 38,2 Prozent gestiegen.Die Strompreise zogen gegenüber dem Vorjahr um 29,5 Prozent an, damit so stark wie seit Januar 1981 nicht mehr.Weil weitere Erhöhungen der Strom- und Gaspreise sowie der Fahrpreise öffentlicher Verkehrsmittel angekündigt wurden, wird die gefühlte Inflation voraussichtlich weiter steigen.