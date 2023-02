Ahn Cheol-soo und Präsidialamt geraten wegen Äußerungen im Rennen um Parteivorsitz aneinander

Photo : YONHAP News

Das Rennen um den Vorsitz der regierenden Partei Macht des Volks entwickelt sich offenbar zu einem Streit zwischen dem Kandidaten Ahn Cheol-soo und dem Präsidialamt.Ahn, der die Präsident Yoon Suk Yeol nahestehenden Abgeordneten als sogenannte „Yoonhaekgwan“ kritisiert hat, äußerte sich am Sonntag in sozialen Medien kritisch. Ihm zufolge sollten keine Medienberichte mehr erscheinen, in denen unter Berufung auf einen nicht näher genannten hochrangigen Beamten des Präsidialamts berichtet werde, dass Yoon einem bestimmten Kandidaten zugetan sei oder nicht.Angesichts der aktuellen Situation sprach Ahn von einer Einmischung des Präsidialamts in die Wahl und kritisierte, dass die Wurzeln der Parteiendemokratie beschädigt würden.Seine Äußerungen beziehen sich auf Medienberichte, nach denen Yoon dem Kandidaten Ahn nicht zugeneigt sei.Das Präsidialamt griff daraufhin zum Mittel einer offenen Warnung. Der Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Lee Jin-bok, besuchte unangekündigt das Parlament und kritisierte die Behauptung der Wahleinmischung des Präsidialamts als „völlig falsch“.Auch Ahns Äußerung von einer „Yoon-Ahn-Allianz“ stufte er als falsch ein. Der Präsident und ein Kandidat für den Parteivorsitz könnten nicht auf eine Ebene gestellt werden, sagte er. Ahns Bemerkung wurde als Versuch kritisiert, die Führerschaft des Präsidenten infrage zu stellen.Zugleich sagte Lee, dass der Präsident über die Vorgänge gut informiert sei.Ein anderer hochrangiger Mitarbeiter sagte, die Kritik an den Yoonhaekgwan sei mit der Beschimpfung des Präsidenten gleichzusetzen. Es sei völlig unangemessen, den Präsidenten in Entscheidungen beim Parteitag hineinzuziehen.