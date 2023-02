Medien: Vorbereitungen für Militärparade in Nordkorea anscheinend in Endphase

Photo : YONHAP News

In Nordkorea hat es erneut Anzeichen für Vorbereitungen für eine Militärparade gegeben.Das Land feiert am 8. Februar den 75. Gründungstag seiner Volksarmee und will die Truppen offenbar zu einer ideologischen Aufrüstung anspornen.Satellitenaufnahmen von Pjöngjang legen den Schluss nahe, dass sich die Vorbereitungen für eine Militärparade in der Endphase befinden.Der US-Auslandssender Voice of America berichtete am Sonntag, dass auf dem Kim-Il-sung-Platz in Pjöngjang die Farbe Rot zu sehen gewesen sei, die auch während der Vorbereitungen für frühere Militärparaden häufig vorgekommen sei.Auf einer Satellitenaufnahme von dem Platz, die Planet Labs am 4. Februar gemacht habe, sei ein großer roter Punkt zu sehen, den offenbar für die Parade mobilisierte Menschen mit Gegenständen geformt hätten.Offenbar seien dafür rote Quasten und Blumen hochgehalten worden, berichtete der Sender weiter.