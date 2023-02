Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung in Hauptstadtregion und Sejong

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion und der Stadt Sejong sind heute Notmaßnahmen gegen den Feinstaub ergriffen worden.In den zentralen Gebieten und im südlichen Binnenland herrschen hohe Ultrafeinstaubwerte, damit wird bis morgen gerechnet.In Seoul, Incheon, der Provinz Gyeonggi und Sejong gelten heute die Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung bis 21 Uhr, wie das Umweltministerium mitteilte. Das Ressort gab mit Wirkung ab 6 Uhr die unterste Stufe der Krisenwarnung wegen Ultrafeinstaub heraus.Demnach gelten für Fahrzeuge der Abgasklasse 5 Beschränkungen bis 21 Uhr. Bei einem Verstoß droht ein Bußgeld.Betriebe, die Feinstaub emittieren, darunter Müllverbrennungsanlagen, und Baustellen sind ebenfalls von Notmaßnahmen betroffen. Die Arbeitszeiten werden geändert, Maßnahmen wie intensiveres Putzen mit Wasser in der Innenstadt und die staubdichte Abdeckung werden getroffen.Mit Wirkung ab 10 Uhr wurde für den Süden der Provinz Gyeonggi, einschließlich der Stadt Yongin, und einige Teile der Stadt Incheon eine Warnung vor Ultrafeinstaub herausgegeben. Ab 11 Uhr gilt auch für den Norden von Gyeonggi, darunter Uijeongbu und Gimpo, eine Warnung vor Ultrafeinstaub.Es wird erwartet, dass auch morgen die Ultrafeinstaubwerte in den zentralen Gebieten und in der südwestlichen Region Honam so hoch sein werden, dass sie als „schlecht“ eingestuft werden. Auch im Osten der Provinz Gangwon, Daegu und in der Provinz Nord-Gyeongsang sollen die Konzentrationen zeitweilig auf das Niveau „schlecht“ steigen.Grund ist, dass sich neben Feinstaub aus dem Ausland, einschließlich Chinas, auch Feinstaub aus dem Inland anhäuft.