KBS: Vermutlich aus Nordkorea stammender Ballon im südkoreanischen Luftraum gesichtet

Photo : KBS News

KBS hat festgestellt, dass ein vermutlich aus Nordkorea stammender Ballon am Sonntag in den südkoreanischen Luftraum eingetreten war.Ein hochrangiger Militärvertreter sagte am Montag, dass gestern gegen 18.30 Uhr an der vordersten Front in Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi ein zwei Meter großer Ballon gesehen worden sei, der vermutlich aus Nordkorea herangeflogen sei.Ein Beobachtungssoldat einer Fronteinheit in Yeoncheon habe den Ballon als Erster mit einem Wärmebild-Beobachtungsgerät entdeckt.Da der Ballon als Wetterbeobachtungsballon identifiziert worden sei, habe man keine zusätzlichen Gegenmaßnahmen getroffen, sagte der Militärvertreter. Auch Südkorea oder andere Länder ließen solche Wetterballons fliegen.Der Ballon wurde später auch von einer Fronteinheit im Osten gesichtet und verließ laut Informationen nach einigen Stunden Südkorea in Richtung Ostmeer.