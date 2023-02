Börse in Seoul verliert zum Wochenstart

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat zum Wochenstart verloren.Der Kospi verlor 1,7 Prozent auf einen Schlussstand von 2.438,19 Zähler.Starke Daten zum US-amerikanischen Arbeitsmarkt hätten Sorge vor weiteren Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation geschürt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Ausländische Anleger hätten sich von riskanten Anlagen getrennt und in sicheren Häfen wie dem US-Dollar Zuflucht gesucht, da die Fed voraussichtlich an der geldpolitischen Straffung festhalten werde, sagte Park Hee-cheol von Mirae Asset Securities gegenüber Yonhap.