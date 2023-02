Yoon ordnet nach Erdbeben humanitäre Hilfe für Iran und Türkei an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angeordnet, aktiv Maßnahmen zur humanitären Hilfe für den Iran und die Türkei auszuarbeiten, die jüngst von schweren Erdbeben getroffen wurden.Yoon habe die Anweisung am Montag dem Büro für nationale Sicherheit und dem Außenministerium erteilt, teilte das Präsidialamt mit.Das Außenministerium teilte unterdessen mit, dass es den Opfern und Hinterbliebenen des verheerenden Erdbebens im Südosten der Türkei Trost spende und Beileid ausspreche. Ein Ministeriumssprecher äußerte in einer Erklärung auch die Hoffnung auf einen schnellen Wiederaufbau im Katastrophengebiet.Im Südosten der Türkei hatte sich am Montag ein Erdbeben der Stärke 7,8 ereignet. Bisher wurden mehrere Tausend Tote in der Türkei und in Syrien gemeldet.Laut dem Außenministerium in Seoul wurden bisher keine südkoreanischen Todesopfer oder Verletzten gemeldet oder festgestellt.Der Iran wurde letzten Monat von einem Erdbeben der Stärke 5,9 heimgesucht.