Südkorea will Öffnungszeiten des Devisenmarktes bis 2 Uhr verlängern

Photo : YONHAP News

Südkorea plant, die Öffnungszeiten seines Devisenmarktes deutlich zu verlängern und die Teilnahme ausländischer Finanzinstitute zu ermöglichen.Entsprechende Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung des Devisenmarkts gaben das Finanzministerium und die Zentralbank am Dienstag bekannt.Die Regierung will die Öffnungszeiten des Devisenmarktes – derzeit von 9 bis 15.30 Uhr – zunächst bis 2 Uhr am nächsten Tag, die Schlusszeit des Londoner Finanzmarktes, verlängern. Sie will später unter Berücksichtigung der Marktbedingungen den Devisenhandel rund um die Uhr ermöglichen.Die Regierung plant auch, registrierten ausländischen Institutionen (RFI) die Teilnahme am Devisenmarkt zwischen inländischen Banken zu ermöglichen. Derzeit werden lediglich inländische Finanzinstitute zugelassen.Die Regierung will entsprechende Verbesserungsmaßnahmen nach Gesetzesänderungen und Vorbereitungen im Bankensektor möglicherweise im Juli nächsten Jahres in Kraft setzen.