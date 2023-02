Regierungsbefragung im Parlament – Streit über Ermittlungen gegen Oppositionschef und First Lady

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat am Montag mit der Regierungsbefragung begonnen.Die Fragen von Abgeordneten der Regierungspartei und des Oppositionslagers konzentrierten sich auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen das jeweils andere Lager.Die Regierungsabgeordneten fragten nach einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, und dem früheren Vorsitzenden der Ssangbangwool Group, Kim Seong-tae, in Bezug auf den Vorwurf einer Geldüberweisung an Nordkorea.Jang Dong-hyeok von der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) sagte, es würde einen schwerwiegenden Gesetzesverstoß darstellen, hätte Lee eine Geldüberweisung an Nordkorea gefordert oder stillschweigend geduldet.Sein Parteikollege Tae Yong-ho forderte, Haftbefehl gegen Lee zu erlassen und Ermittlungen mit Zwangsmitteln einzuleiten. Darauf antwortete Justizminister Han Dong-hoon, er denke, dass die Staatsanwaltschaft auf faire Weise ermitteln werde.Die Fragen von Oppositionsabgeordneten konzentrierten sich auf Ermittlungen zum Vorwurf der Aktienkursmanipulation gegen Präsidentengattin Kim Keon-hee.Jung Cheong-rae von der Minjoo-Partei Koreas fragte, ob der Vorwurf der Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors gegen Kim wegen des Wahlsiegs von Präsident Yoon Suk Yeol vertuscht werde. Der Justizminister konterte, dass die Ermittlungen in dem Fall eingeleitet worden seien, als noch die Vorgängerregierung im Amt gewesen sei.Beide Lager stritten außerdem über den Verdacht, dass ein als Cheongong bekannter selbsternannter Mönch an der Auswahl der neuen Präsidentenresidenz beteiligt gewesen sei.Song Kap-seok von der Minjoo-Partei sagte, es stelle eine unerhörte Einmischung eines Hellsehers in die Staatsgeschäfte dar, sollte der Vorwurf wahr sein. Ministerpräsident Han Duck-soo sagte, ihm sei berichtet worden, dass es keinen solchen Fall gegeben habe.