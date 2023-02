Vizeaußenminister Lee besucht Lesotho

Photo : YONHAP News

Südkoreas Zweiter Vizeaußenminister Lee Do-hoon hat am Sonntag und Montag Lesotho besucht.Lee kam in dem afrikanischen Staat mit Premierminister Ntsokoane Samuel Matekane und Außenminister Lejone Mpotjoane zusammen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Lee als erster ranghoher Beamter des Außenministeriums seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern im Jahr 1966 nach Lesotho gereist sei. Dabei sei die Gelegenheit für einen Austausch auf hochrangiger Ebene geschaffen worden. Zudem seien Maßnahmen für eine praktische Kooperation erörtert worden.Lee brachte die Möglichkeit einer Ausweitung der wirtschaftlichen Kooperation zwischen beiden Staaten zur Sprache. Dabei wies er darauf hin, dass sich das bilaterale Handelsvolumen letztes Jahr im Vorjahresvergleich mehr als versechsfacht habe. Auch erwähnte er, dass die südkoreanische Regierung die Beihilfe für Lesotho ausweite.Beide Seiten vereinbarten Gespräche über die von Lesotho gewünschte Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, erneuerbare Energien und Infrastruktur.Lee bat, dass Außenminister Mpotjoane dieses Jahr Südkorea besuchen wird und dass Premierminister Matekane am Sondergipfel zwischen Südkorea und Afrika im Jahr 2024 teilnehmen wird.