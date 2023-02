Südkoreas Nationalmannschaft im Bogenschießen hat erstmals ausländischen Trainer

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals einen ausländischen Trainer für seine Nationalmannschaft im Bogenschießen angestellt, um die Wettbewerbsfähigkeit in der Disziplin Compound zu verbessern.Der Koreanische Bogensportverband gab am Montag bekannt, dass der US-Amerikaner Reo Wilde der neue Trainer der Nationalmannschaft im Compound-Bogenschießen sei.Südkoreas Bogenschützinnen und -schützen sind in der Disziplin Recurve weltweit führend. In der Disziplin Compound zählen sie jedoch nicht zu den stärksten Nationen.Unter den ersten Zehn in den Weltranglisten der Frauen und Männer im Compound-Bogenschießen gibt es keinen Sportler aus Südkorea.