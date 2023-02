Medien: Anzeichen für Vorbereitungen für Militärparade auf Kim-Il-sung-Platz in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird laut Analysen zum Gründungstag seiner Volksarmee am 8. Februar eine große Militärparade abhalten und neue Waffensysteme präsentieren.Der US-Auslandssender Voice of America berichtete am Dienstag, dass auf am 5. Februar gemachten Satellitenaufnahmen vom Kim-Il-sung-Platz in Pjöngjang große Schriftzüge deutlich zu erkennen seien, die 2.8 und 75 darstellten.2.8 und 75 seien jeweils in roter und grüner Farbe gewesen. Es werde vermutet, dass mehrere Hundert oder Tausend Einwohner Karten hochgehalten und die Zeichen geformt hätten, mit denen der 75. Gründungstag der Armee gefeiert werde, hieß es.Es wird erwartet, dass um den 8. Februar eine Militärparade abgehalten wird.Der US-Sender Radio Free Asia berichtete unterdessen über die Meinung von Experten, dass bei der Parade ein großer Mehrfachraketenwerfer und eine Tarnkappen-Drohne, die jeweils mit Atomwaffen beladen werden könnten, vorgestellt würden.