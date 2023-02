Nordkorea beruft schon wieder Plenarsitzung des Partei-Zentralkomitees ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat für Ende Februar eine Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei einberufen.Die Einberufung nach einem außergewöhnlich kurzen Abstand von zwei Monaten erregt auch in Südkorea Aufmerksamkeit, da dies mit der Nahrungsmittelknappheit im Norden zusammenhängen könnte.Der einzige Tagesordnungspunkt der Plenarsitzung, bei der Nordkoreas wichtige Politiken festgelegt werden, ist die Ackerbau-Angelegenheit.Laut Nordkoreas staatlichem Fernsehen Chosun Chungang ist es eine sehr wichtige und dringende Aufgabe, für den Ackerbau notwendige Maßnahmen zu treffen.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, die Nahrungsmittel-Versorgungslage und Bewegungen im Norden aufmerksam verfolgen zu wollen.Nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung wurden in Nordkorea letztes Jahr 4,51 Millionen Tonnen Nahrungsmittel geerntet. Dies war um 3,8 Prozent weniger als im Vorjahr.Das US-Landwirtschaftsministerium geht davon aus, dass in Nordkorea im letzten Jahr 1,21 Millionen Tonnen Nahrungsmittel gefehlt hätten.Wie auf Nordkorea spezialisierte Quellen berichteten, würden an abgelegenen Orten in Nordkorea Menschen an den Folgen von Hunger sterben. Es gebe auch Menschen, die wegen ihrer Schulden in die Berge flüchteten.Die Nahrungsmittel-Versorgungslage verschlechtert sich offenbar infolge von Naturkatastrophen und der Schließung der Grenze zu China angesichts der Corona-Pandemie.Ku Byung-sam, Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte, Seoul verfolge aufmerksam, dass Nordkorea im Januar bei Parlamentssitzungen auf die Agrarfrage Priorität gelegt habe.Unterdessen wird Nordkorea voraussichtlich am Mittwoch anlässlich des 75. Militär-Gründungstags eine großangelegte Militärparade in Pjöngjang durchführen.