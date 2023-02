Südkorea bemüht sich um stärkere Präsenz auf Markt für Medizintechnik im Nahen Osten

Photo : YONHAP News

Auf der internationalen Messe für medizinische Geräte „Arab Health 2023“ in Dubai sind verschiedene medizinische Dienste mittels Digitaltechnologie und hochmoderne medizinische Geräte vorgestellt worden.Auch im Ausstellungsraum für Südkorea wurden zahlreiche Beratungen durchgeführt und von potenziellen Kunden Fragen zu den Bestellmöglichkeiten gestellt.Dieses Jahr haben erstmals die südkoreanische Nationalversammlung und das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit mitgewirkt.Kwon Oh-sang, Vizeminister für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit, sagte, er glaube, dass durch ein größeres gegenseitiges Verständnis zwischen Regulierungsbehörden der zwischenstaatliche Austausch in Bezug auf Gesundheits- und Medizinprodukte, einschließlich medizinischer Geräte, belebt werden könne.In den letzten etwa zehn Jahren schafften rund 200 koreanische Hersteller medizinischer Geräte den Vorstoß in den Markt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Das Exportvolumen beträgt knapp über 100 Millionen Dollar.Angesichts des noch geringen Umfangs wird dem Markt ein hohes Wachstumspotenzial bescheinigt. Die Zugangsschwelle ist jedoch dementsprechend hoch.Yoo Cheol-wook, Vorsitzender des Koreanischen Industrieverbandes für medizinische Geräte, wies darauf hin, dass es wenig Informationen über Netzwerke vor Ort gebe. Daher bestehe die größte Schwierigkeit darin, zuverlässige Geschäftspartner zu finden.Seit dem Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol in den VAE im Januar kamen Diskussionen über die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den VAE in Gang.Marwan Abdulazis Janahi, Geschäftsführer des Dubai Science Park, äußerte, man müsse nun die Beziehung vertiefen, um Forschungs- und Entwicklungszentren, Produktionsanlagen und vielleicht auch Universitäten zu errichten.Die VAE weiten mit dem Ziel, zur Drehscheibe im Bereich Gesundheit und Medizin zu werden, den Austausch mit verschiedenen Ländern der Welt aus.Das Land interessiert sich sehr für die digitale Medizin mittels Künstlicher Intelligenz und die Forschungs- und Entwicklungskooperation, was Südkorea neue Chancen eröffnet.