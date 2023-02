Seoul gibt Sonderreisewarnung für sechs Provinzen im Südosten der Türkei heraus

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat nach dem verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei mit sofortiger Wirkung eine Sonderreisewarnung für sechs Provinzen herausgegeben.Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, gelte die Reisewarnung für Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana und Hatay.Das Außenministerium rief die Landsleute in den betroffenen Regionen auf, angesichts wiederholter Nachbeben sich entsprechend den Informationen der türkischen Behörden in Sicherheit zu bringen. Wer Reisen dorthin geplante habe, sollte diese absagen oder verschieben.Für konsularische Hilfe könne das Call Center des Außenministeriums kontaktiert werden (+82-2-3210-0404) oder die südkoreanische Botschaft in der Türkei (+90-533-203-6535), teilte das Ministerium weiter mit.