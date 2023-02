Außenminister äußert nach Erdbeben gegenüber türkischem Botschafter Bereitschaft zu Wiederaufbauhilfe

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat angesichts der verheerenden Erdbebenkatastrophe in der Türkei gegenüber deren Botschafter in Südkorea die Bereitschaft der Regierung zur Unterstützung mitgeteilt.Laut dem Außenministerium spendete Park heute in einem Telefonat mit dem türkischen Botschafter Salih Murat Tamer Trost. Er äußerte die Bereitschaft zur aktiven Unterstützung auf Regierungsebene für einen zügigen Wiederaufbau in den Katastrophengebieten.Der Botschafter bedankte sich für die Bereitschaft der Regierung des Bruderlandes Südkorea, humanitäre Hilfe zu leisten und Rettungskräfte zu entsenden.Park bat außerdem um das Interesse der türkischen Regierung und die Unterstützung für die Sicherheit der südkoreanischen Staatsbürger, die in den Katastrophengebieten leben.