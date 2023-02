Gericht erkennt Verantwortung südkoreanischer Regierung für Entschädigung wegen Massaker an Zivilisten im Vietnamkrieg an

Photo : YONHAP News

Ein Gericht hat erstmals die Verantwortung der südkoreanischen Regierung für die Entschädigung wegen des Vorwurfs der Ermordung von Zivilisten durch südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs anerkannt.Das Bezirksgericht Seoul Zentral urteilte heute in einer Klage der Vietnamesin Nguyen Titan gegen Südkorea zugunsten der Klägerin.Das Richtergremium erkannte die Tatsache an, dass die erste Kompanie der zweiten Brigade der südkoreanischen Marineinfanterie am 12. Februar 1968 im Zuge einer Operation mit dem Einsatz von Gewehren gedroht habe, damit die Familie der Klägerin aus einem Luftschutzkeller herauskomme, anschließend sei auf diese geschossen worden. Als Folge seien eine Tante der Klägerin und ihr Sohn, die ältere Schwester und der jüngere Bruder auf der Stelle tot gewesen, die Klägerin und ihr Vater seien schwer verletzt worden. Diese Handlungen stellten eindeutig Illegalitäten dar, hieß es.Nguyen Titan hatte im April 2020 die südkoreanische Regierung auf eine Entschädigung in Höhe von 30 Millionen Won (knapp 24.000 Dollar) verklagt. Sie hatte behauptet, dass südkoreanische Soldaten am 12. Februar 1968 etwa 70 Bewohner ihres Dorfs ermordet hatten.Im Prozess sagten Vietnamkriegsveteranen und Augenzeugen aus. Die südkoreanische Regierung behauptete jedoch, dass sich Mitglieder der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams, sogenannte Vietcong, als südkoreanische Truppen getarnt haben könnten, oder dass die Möglichkeit einer Einmischung nordkoreanischer Truppen für die psychologische Kriegsführung bestehe.Sie behauptete auch vergeblich, dass eine eventuelle Tötung von Zivilisten durch südkoreanische Soldaten angesichts der Eigenschaft des Vietnamkriegs als Guerillakrieg als rechtmäßige Akte eingeschätzt werden könne.