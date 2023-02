Für Cybersicherheit zuständige Botschafter Südkoreas und der USA führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die für Cybersicherheit zuständigen Botschafter Südkoreas und der USA haben am Dienstag in Seoul Gespräche geführt.Dabei sprachen sie über Wege zum Umgang mit Nordkoreas Versuchen, an Informationen und Technologien zu Nuklearwaffen und Raketen zu gelangen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums hat der für internationale Sicherheit zuständige Botschafter Cho Hyeon-woo mit dem US-Cyberbotschafter Nathaniel Fick über eine Verstärkung der Zusammenarbeit gesprochen.Dabei hätten sie Bedenken geteilt, dass Nordkoreas Diebstahl von Kryptowährung durch illegale Cyberaktivitäten und von Informationen im Zusammenhang mit Nuklearwaffen und Raketen eine große Bedrohung für die nationale Sicherheit und die globale Sicherheit darstelle.Sie hätten sich auf darauf geeinigt, nach konkreten Maßnahmen zur Reaktion dagegen zu suchen und die Abschreckung und präventive Abwehr gegen Cyberbedrohungen durch das Regime zu verbessern.Vor zwei Monaten hatten die Verbündeten in Washington ihre Konsultationen zur Cyberpolitik abgehalten.