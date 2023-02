Südkorea verzeichnet im Dezember Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im vergangenen Dezember einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch wurde nach vorläufigen Schätzungen ein Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 2,68 Milliarden Dollar verzeichnet.Das Land konnte zwar nach einem Defizit im November im folgenden Monat einen Überschuss erwirtschaften. Der Umfang des Überschusses schrumpfte jedoch verglichen mit dem Vorjahr um 3,69 Milliarden Dollar.Die Ausfuhren gingen gegenüber dem Vorjahr um 10,4 Prozent zurück. Damit ging es seit September vier Monate in Folge abwärts.Infolge der weltweiten Konjunkturverlangsamung sackten die Ausfuhren von Halbleitern mit 27,8 Prozent besonders stark ab. Bei Stahlprodukten wurde ein Rückgang von 20,5 Prozent verbucht, bei chemischen Produkten ein Rückgang von 17,2 Prozent.Nach Regionen betrachtet, schrumpften die Lieferungen nach China um 27,1 Prozent, die nach Südostasien um 23,7 Prozent und die nach Japan um 10,3 Prozent.Die Einfuhren nahmen verglichen mit dem Vorjahr um 2,7 Prozent ab. Es wurde erstmals seit Dezember 2020 ein Rückgang verbucht.