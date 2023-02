Seoul will Fahrpreise für Bus und U-Bahn um 300 bis 400 Won erhöhen

Photo : YONHAP News

Die Stadtverwaltung von Seoul will die Grundtarife für Bus- und U-Bahnfahrten um 300 bis 400 Won erhöhen.Entsprechende Meinungen zum Plan für Änderungen der Tarife des öffentlichen Personennahverkehrs der Stadt Seoul reichte die Stadtregierung am Montag beim Stadtparlament ein.Darin wird vorgeschlagen, den Grundtarif für eine U-Bahnfahrt im Falle einer Kartenzahlung von derzeit 1.250 Won auf 1.550 Won oder 1.650 Won für die ersten zehn Kilometer anzuheben.Die Stadtverwaltung erwägt zudem, auch für Busfahrten wie bei U-Bahnfahrten ein vom Fahrtweg zum Ziel abhängiges Tarifsystem einzuführen.Sollten die Änderungen endgültig beschlossen werden, wäre es das erste Mal seit der Neugestaltung des Tarifsystems des öffentlichen Personennahverkehrs im Juni 2015.Die endgültige Entscheidung soll nach einer öffentlichen Anhörung am Freitag getroffen werden.