Wortgefecht im Parlament über starken Anstieg der Heizkosten

Photo : YONHAP News

Bei der Regierungsbefragung in der Nationalversammlung sind die Regierungspartei und das Oppositionslager wegen der Verantwortung für den starken Anstieg der Heizkosten in letzter Zeit aneinandergeraten.Am Dienstag, dem zweiten Tag der Regierungsbefragung, forderte Seo Young-kyo von der Minjoo-Partei Koreas Ministerpräsident Han Duck-soo dazu auf, sich als Premierminister dafür zu entschuldigen, dass die Bürger unter der „Kostenbombe“ leiden.Han konterte, man müsse sich über die Ursache im Klaren sein. Eine populistische Politik, mit der die steigenden öffentlichen Gebühren gedrückt würden, könne keine Lösung darstellen.Regierungs- und Oppositionslager stritten auch über den Verdacht, dass Präsidentengattin Kim Keon-hee in Bezug auf den Vorwurf der Aktienkursmanipulation der Vorladung der Staatsanwaltschaft nicht nachgekommen sei.Die Abgeordnete Seo sagte, dass die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral im Januar letzten Jahres Kim aufgefordert habe, vorstellig zu werden. Kim sei jedoch der Vorladung nicht nachgekommen. Deshalb stockten die Ermittlungen.Der Ministerpräsident antwortete, er habe festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Kim niemals vorgeladen habe, und dass es daher keine Nichtbefolgung einer Vorladung gegeben habe.