Apple bestätigt Start von Apple Pay in Korea

Photo : YONHAP News

Der US-Technologieriese Apple hat offiziell bestätigt, dass sein Bezahldienst Apple Pay in Südkorea eingeführt wird.Apple werde Apple Pay in Korea starten, gab das Unternehmen in einer Mitteilung per E-Mail bekannt.Damit wird iPhone-Nutzern in Südkorea ermöglicht, mit Apple Pay, einem Bezahldienst per Near Field Communication (NFC), zu bezahlen. Es wird erwartet, dass dies zu einem neuen Wettbewerb auf dem lokalen Markt für Zahlungen mit dem Handy führen wird, auf dem de facto Samsung Pay das Monopol hat.Der genaue Zeitpunkt für den Start von Apple Pay steht zwar nicht fest. Die Branche hält jedoch Anfang März für sehr wahrscheinlich.Die Finanzdienstekommission hatte am 3. Februar die Einschätzung präsentiert, dass der Start von Apple Pay in Südkorea möglich sei.