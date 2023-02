Kultur Geschenke von König Gojong an russischen Kaiser werden zur Schau gestellt

Das Krönungsgeschenk des Königs Gojong von Joseon an den letzten russischen Kaiser wird nach 127 Jahren erstmals in Russland präsentiert.



Die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland teilte mit, dass die Sonderausstellung „Korea und die Rüstkammer. Die Geschichte des Krönungsgeschenks an den letzten Kaiser“ am 10. Februar in der Rüstkammer des Moskauer Kremls eröffnet werde.



Dabei werden fünf von 17 Geschenken zur Schau gestellt, die Gojong anlässlich der Krönung des russischen Kaisers Nikolaus II. im Jahr 1896 geschickt hatte.



Dazu zählen ein zweistöckiger schwarzer Najeon-Schrank sowie zwei Gemälde von Jang Seung-eop, einem der größten Maler der Joseon-Zeit.