Südkorea entsendet 110-köpfiges Soforthilfeteam in die Türkei

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat am Dienstagabend ein etwa 110-köpfiges Soforthilfeteam in die von Erdbeben hart getroffene Türkei entsandt.Rettungskräfte laden Hilfsgüter ein, auch Rettungshunde, die nach Überlebenden suchen sollen, stehen bereit.Das koreanische Katastrophenhilfe-Team besteht aus etwa 110 Personen. Zu ihnen zählen etwa 60 Mitarbeiter des Außenministeriums, der Nationalen Feuerwehr und der Koreanischen Behörde für Internationale Kooperation (KOICA). Auch 50 Mitglieder des Heereskommandos für spezielle Kriegsführung und des medizinischen Personals der Armee befinden sich in der Gruppe.Das Team stellt das bislang größte Soforthilfeteam dar, das Südkorea ins Ausland entsandte. Es wurde berücksichtigt, dass die Türkei die viertgrößte Truppe zur Unterstützung Südkoreas in den Koreakrieg entsandt hatte und eine strategische Partnerschaft mit Südkorea unterhält.Teamleiter Won Do-yeon sagte, dass das koreanische Katastrophenhilfe-Team möglichst schnell zum Einsatzort gelangen und Rettungsaktivitäten durchführen wolle. Das Team werde sein Bestes tun, damit der Name der Republik Korea stolz registriert werden könne.Zuvor hatte Präsident Yoon angeordnet, dafür zu sorgen, dass Rettungskräfte und Medikamente möglichst schnell geschickt würden. Er schrieb auf Twitter, man sei zur vollen Unterstützung des Bruderlandes Türkei bereit.Im Zentrum des Soforthilfeteams der Regierung steht ein Such- und Rettungsteam. Das Team wird sich mit Soforthilfeteams aus anderen Ländern beraten, um den genauen Einsatzort und die Aufgaben zu bestimmen. Anschließend werden die Mitglieder sofort für die Suche und Rettung eingesetzt.Die südkoreanische Regierung leistet auch humanitäre Hilfe in Höhe von 6,3 Milliarden Won (rund fünf Millionen Dollar).Sie will außerdem für Syrien, das ebenfalls von den schweren Erdbeben erschüttert wurde, Unterstützung leisten, sobald die Nachfrage nach humanitärer Hilfe gegenüber internationalen Organisationen bekannt gemacht wurde.