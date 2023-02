Integrierte Verteidigungssitzung erstmals seit sieben Jahren unter Vorsitz des Präsidenten stattgefunden

Photo : YONHAP News

Die zentrale integrierte Verteidigungssitzung, ein jährliches Treffen zur Überprüfung der integrierten Verteidigungsbereitschaft des Staates, hat am Mittwoch unter Leitung des Staatspräsidenten stattgefunden.Der Vereinigte Generalstab teilte mit, dass die 56. zentrale integrierte Verteidigungssitzung unter Vorsitz von Präsident Yoon Suk Yeol in Anwesenheit von etwa 160 Inhabern wichtiger Ämter abgehalten worden sei. Zu ihnen zählten der Ministerpräsident, die Kabinettsmitglieder, die Verwaltungsleiter der Provinzen und provinzfreien Städte sowie Polizeibeamte.Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass die Sitzung vom Präsidenten geleitet wurde.Yoon sagte, dass das landesweite System zum Führen eines vollumfänglichen Kriegs zur Vereinigung aller Verteidigungskräfte des Landes und zur Verteidigung des Landes anscheinend schwächer geworden sei.Das sich rapide verändernde Sicherheitsumfeld fordere Südkorea zu einer tatsächlichen Reaktionsbereitschaft auf, mit der allen möglichen Gefahren entgegengewirkt würde, betonte er.Yoon forderte, zu überprüfen, ob es angesichts der verschiedenen Typen von Provokationen Nordkoreas keine Lücken in der integrierten Verteidigung gebe. Das System der Regierung zur Notfallvorsorge müsse auf Vordermann gebracht werden, verlangte er außerdem.